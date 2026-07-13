Wimbledon'da Jannik Sinner üst üste 2. kez şampiyon

Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon tek erkekler finalinde, dünya bir numarası İtalyan Sinner ve iki numarası Alman Alexander Zverev karşılaştı.

SINNER'DAN ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

İlk seti 7-6 kaybeden 24 yaşındaki tenisçi, diğer setleri 7-6, 6-3 ve 6-4 kazanarak, rakibini 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Wimbledon'da mutlu sona ulaştı.

Jannik Sinner, ayrıca kariyerinin 5. Grand Slam şampiyonluğunu ulaştı.