TÜGVA Yaz Okulu 81 ilde 550 bin başvuru ile başladı

81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen proje ile gençler; eğitim, spor, oyun, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor.

Yaz Okulu projesi kapsamında öğrenciler, yaz tatili boyunca hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor.

550 BİN GENCİN VERİMLİ BİR TATİL GEÇİRMESİ HEDEFLENİYOR

TÜGVA Yaz Okulu'nda Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, yarışmalar, atölyeler ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Proje, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmasına ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunuyor.

81 ilde yürütülen çalışmalarla 550 bin gencin güvenli, verimli ve eğitici bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.

“AYAĞI YERE SAĞLAM BASAN, ENTELEKTÜEL GENÇLER YETİŞSİN İSTİYORUZ”

Projenin ilk gününde Sarıyer Ortaokulu’nu ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Yaz Okulu’nun Türkiye genelinde 550 bin gencin yoğun ilgisiyle başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"TÜGVA Yaz Okulumuz için çok heyecanlıyız. Yaklaşık 550 bin öğrencimiz başvurdu. Tabii, bir hafta boyunca da bu başvuruları almaya devam edeceğiz. Bu noktada ben anne babalara çok teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir teveccüh gösterdiler.

TÜGVA Yaz Okulu projemiz; kültür sanat programlarına sportif faaliyetlere, eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor. Burada her zaman söylediğimiz bir şey var: Ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin istiyoruz. Bu kapsamda içeriklerimiz ona göre dizayn ediyoruz."

"BÜYÜK BİR ADANMIŞLIKLA GENÇLERİMİZİN EMRİNDEYİZ"

Sözlerine devam eden Beşinci, şu sözleri kullandı:

"Evlatlarımız bu yaz hem eğlenecek hem öğrenecek, en önemlisi de yarınlara güçlü arkadaşlıklar ve sarsılmaz bir miras bırakacaklar. 81 ilimizin tamamında, sahadaki tüm koordinasyon ekiplerimizle ve büyük bir adanmışlıkla gençlerimizin emrindeyiz.

Bu muazzam coşkuya ortak olan, evlatlarını bizlere emanet eden tüm velilerimize şükranlarımı sunuyor; 550 bin gencimize enerjisi, neşesi ve kazanımı bol, unutulmaz bir yaz tatili diliyorum. Türkiye’nin gençliği hazır, yaz okullarımız hayırlı, uğurlu olsun!"