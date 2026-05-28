Tunceli’de boğulma vakalarına 'insansız cankurtaran' desteği

Tunceli’de su sporları ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) devreye alındı. Araç, İl Jandarma Komutanlığı envanterine dahil edilerek Pertek Asayiş Bot Tim Komutanlığı bünyesinde görevlendirildi.

Elazığ ile Tunceli sınırını oluşturan Keban Baraj Gölü başta olmak üzere, Munzur ve Pülümür çaylarında da kullanılabilecek sistemin, özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı etkin müdahale sağlaması hedefleniyor.

HIZLI MÜDAHALE VE UZAKTAN KONTROL ÖZELLİĞİ

Uzaktan kumanda ile yönetilen İnsansız Cankurtaran Aracı’nın 800 metreye kadar menzil kapasitesine sahip olduğu ve yaklaşık 45 dakika boyunca su yüzeyinde kalabildiği belirtildi. Cihazın 200 kilograma kadar yük taşıyabildiği kaydedildi.

Dalgalı sularda dahi hızlı şekilde olay yerine ulaşabilen aracın, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye saniyeler içinde müdahale imkânı sunduğu ifade edildi. Üzerinde bulunan kamera, aydınlatma ve ses sistemi sayesinde hem görsel temas hem de iletişim kurulabildiği aktarıldı.

TURİZM BÖLGELERİNDE DE KULLANILACAK

İnsansız cankurtaran sisteminin yalnızca acil durumlarda değil, yaz döneminde yoğun ziyaretçi çeken doğal alanlarda da aktif olarak kullanılabileceği bildirildi. Munzur ve Pülümür çaylarında oluşabilecek risklere karşı güvenlik kapasitesini artırması bekleniyor.

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE TATBİKAT

Sistemin tanıtımı kapsamında Keban Baraj Gölü’nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği boğulma tehlikesi yaşayan bir kişiye İCA kısa sürede ulaştırılarak müdahale edildi.

Tatbikat anları drone ile görüntülenirken, sistemin gerçek senaryolardaki etkinliği test edilmiş oldu.