Tunceli’de kocabaş yılan sincabı avladı, o anlar kameralara yansıdı
Nazımiye ilçesine bağlı Yiğitler köyünde, kocabaşlı bir yılanın sincabı avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köy kırsalında çekilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Yiğitler Köyü’nde doğada nadir rastlanan bir an kameraya yansıdı.
Köy arazisinde kaydedilen görüntülerde, kocabaşlı bir yılanın bir sincabı avladığı anlar görüntülendi.
YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN ÇARPICI BİR ÖRNEĞİ GÖRÜLDÜ
Olay, vatandaş Özkan Kanılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Görüntülerde yılanın sincabı etkisiz hale getirmeye çalıştığı ve doğal yaşam döngüsünün çarpıcı bir örneğinin ortaya çıktığı görüldü.
AV VE AVCI İLİŞKİSİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Çekilen görüntüler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini ve doğadaki av ve avcı ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yetkililer ve doğa gözlemcileri ise bu tür kayıtların, ekosistemin işleyişini anlamak açısından önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)