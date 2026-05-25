Tuncer Bakırhan'a 'Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?' sorusu

Siyasetin gündemi yoğun...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından tansiyon yükseldi.

KILIÇDAROĞLU GELDİ, ÖZEL GİTTİ

Partide tüm makamlar, 38. Olağan Kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi.

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

GENEL MERKEZİ TERK EDİP TBMM'YE GEÇTİ

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'deki makamına geçti.

Özgür Özel, sağanak yağmur altında Meclis’e yürüdü

DEM PARTİ, ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olduğu DEM Parti heyeti, mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i, TBMM’deki grup başkanvekili odasında ziyaret etti.

BAYRAMDA KİMİNLE GÖRÜŞECEĞİ SORULDU

Burada Tuncer Bakırhan'a, basın mensupları tarafından 'Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız?' diye soruldu.

Bakırhan, bu soruyu yanıtsız bırakırken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gerekli açıklamalar yapıldı, teşekkür ederiz." dedi.