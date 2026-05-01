Türk kadın voleybolu, kulüpler seviyesinde 27. kupanın peşinde

Son olarak Galatasaray'ın Kadınlar CEV Kupası'nı müzesine götürmesinin ardından gözler, CEV Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Türkiye, 2-3 Mayıs'ta Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk ekibi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile temsil edilecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak yarı final maçlarında yarın VakıfBank-A. Carraro Imoco ve Eczacıbaşı-Savino Del Bene mücadeleleri yapılacak.

TÜRKİYE'NİN 8 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Türk takımları, dünya çapında 8 kez şampiyon oldu.

1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 3, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

TÜRK TAKIMLARININ CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8 KUPASI VAR

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez şampiyonluk yaşadı.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 7 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi.

Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk yakalayan ay-yıldızlı ekip oldu.

Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

GALATASARAY, BU SEZON CEV KUPASI'NI KAZANDI

Türkiye, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 6 kupa kazandı.

İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te ve Fenerbahçe 2014'te kupaya ulaştı.

Galatasaray ise bu sezon söz konusu kulvarda şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-2 yendiği İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini rövanşta 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu zafer, sarı-kırmızılı kulübün voleyboldaki ilk Avrupa kupası olarak tarihe geçti.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlardan birinin şampiyon olması halinde bu sezon kadınlarda ikinci kupa da Türkiye'ye gelecek.

CEV CHALLENGE KUPASI'NDA 4 ŞAMPİYONLUK

Türk takımları, Avrupa'nın üç numaralı turnuvası CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de bu kupada mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye kupayı getirdi.

Söz konusu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'de VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.

EN BAŞARILISI VAKIFBANK

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank oldu.

Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda.

VakıfBank'ı 7 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve birer kupayla Yeşilyurt ile Galatasaray takip etti.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.

Galatasaray, bu sezon Kadınlar CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.