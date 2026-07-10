Türkiye ile KKTC arasında 'doğalgaz' mutabakat zaptı imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) doğalgaza kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katıldı.

"STRATEJİK BİR ADIM"

Törende konuşan Yılmaz, Anavatan Türkiye olarak KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Kıbrıs Türkünün refahına ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak stratejik bir başlık olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarihten ve müşterek gelecekten güç alan sarsılmaz bir kardeşlik hukukuna dayandığını belirten Yılmaz, bu güçlü bağın, son yıllarda ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, dijital dönüşümden enerjiye kadar her alanda hayata geçirdikleri projelerle daha da tahkim edildiğini ifade etti.

"EKONOMİK KALKINMAYA VE REKABET GÜCÜNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLANACAKTIR"

Enerji alanında KKTC'nin ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, elektrik arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla Teknecik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip 7 mobil elektrik santralini devreye aldıklarını bildiren Yılmaz, KIB-TEK'in akaryakıt temininden bakım ve onarımına, navlun giderlerinden elektrik bağlantı altyapısına kadar ihtiyaç duyduğu her alanda destek sağladıklarını ifade etti.

Son 5 yılda enerji sektörüne sağladıkları desteğin 8 milyar lirayı aştığını, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon lirayı aşkın yeni kaynak tahsis ettiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' da bu ortak iradenin, stratejinin bir tezahürüdür. Bu Mutabakat Zaptı ile ülkelerimizi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları başlatıyoruz. Proje kapsamında doğalgaz iletimini sağlayacak boru hatları, alım terminalleri ve yardımcı tesisler inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal gaza erişimini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır. Doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçilecek, enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır."

"ENERJİ FAALİYETLERİMİZİ ORTAK KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve KKTC arasında KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imza töreni kapsamında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ortak tarih ve stratejik iş birliğine dayalı çok yönlü ilişkinin dayanışma ve ortak kalkınma anlayışıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Geçmişten bugüne, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomisinin gelişmesi doğrultusunda birçok önemli adım atıldığını ifade eden Bayraktar, "Bugüne kadar toplam yedi mobil elektrik santralini adaya sevk ederek, başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Sorunsuz ve kesintisiz çalışmalarına yönelik bakım faaliyetlerine de destek olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı (fuel oil) da kamu şirketlerimiz aracılığıyla 2021'den bu yana tedarik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, KKTC'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarla yeni ve çok önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

PROJENİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaların imzalardan sonra başlatılacağını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek bu hatta 2 adet 22 inçlik boru hattı inşası planlanmaktadır. Bu hattı biz aynı zamanda çift yönlü yani kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gazı geçirecek şekilde yani Türkiye'den adaya, adadan da ileride belki olabilecek bir gaz kaynağını ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaştırmak üzere bu şekilde dizayn edeceğiz. Adaya ulaştırılacak doğal gazı başta elektrik üretiminde kullanmak üzere çalışmalarımıza hız vermiş olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın enerji dönüşümünün ve enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olacak bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecektir."

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU SADECE DOĞALGAZ ALTYAPISI İLE SINIRLI DEĞİL"

Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunun yalnızca doğalgaz altyapısıyla sınırlı olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımının yaygınlaştırıldığının altını çizen Bayraktar, "Enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bu dönüşümün KKTC için de çok önemli fırsatlar taşıdığına yürekten inanıyoruz. Özellikle ulaşımda araçların elektrikliye dönüşümüyle birlikte elektrik talebinin artacağı da aşikardır. Bugün attığımız adım, gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak, aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 toplantısının Antalya'da düzenleneceğini ve Türkiye'nin hedeflerinden birinin ekonomilerde elektrikleşme payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmak olduğunu anımsatan Bayraktar, KKTC'nin de benzer bir hedefi olduğunu ifade etti.

"ANA VATANIMIZ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının, KKTC'nin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız." diye konuştu.

Anadolu'nun suyunun deniz altından boru hattı ile Ada'ya ulaşmasının KKTC'ye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğalgazın ardından Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Üstel, her alanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz." dedi.

Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdeniz'de güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

"TÜRKİYE VARSA GÜÇ VARDIR"

Üstel, "Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik konusunda fizibilite çalışmalarını tamamladıkları halde Rumların baskısı ile Avrupa Birliği'nin ve onun enerji kuruluşu ENTSO-E'nin (Avrupa'daki elektrik iletim sistemi operatörlerinin bağlı olduğu Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı) onayını beklediklerini hatırlatan Üstel, "Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden doğalgazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır." dedi.

Başbakan Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.