Ünal Üstel: Türkiye varsa güven vardır, Türkiye varsa güç vardır

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında düzenlenen KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile mutabakat zaptını imzalayan Üstel burada yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın iki devlet arasındaki kardeşliğin, ortak vizyonun ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Enerjinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir unsur olduğuna işaret eden Üstel, "Enerji güvenliktir, kalkınmadır, üretimdir, rekabet gücüdür, sürdürülebilir büyümedir. Güçlü bir enerji altyapısına sahip olmayan ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını koruması, yatırım çekmesi ve vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sunması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır" dedi.

"GELECEK NESİLLERİ HEDEFLEYEN KALICI YATIRIMLAR"

Türkiye ile günü kurtaran çözümler yerine gelecek nesilleri hedefleyen kalıcı yatırımları öncelik haline getirdiklerini belirten Üstel, deniz altından Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılması planlanan doğal gazın enerji arz güvenliğini güçlendireceğini, elektrik üretim maliyetlerini düşüreceğini, sanayinin rekabet gücünü artıracağını, turizm sektörüne katkı sağlayacağını ve çevre dostu enerji dönüşümünün önünü açacağını ifade etti.

Projenin gelecek nesillere yönelik bir yatırım olduğunu vurgulayan Üstel, "Yıllar önce yine Anavatan Türkiye ile birlikte Asrın Su Projesi'ni hayata geçirdik. Anadolu'nun suyunu KKTC ile buluşturduk. O proje sadece su getirmedi. Ülkemize güven getirdi. Üretime güç kattı. Geleceğe umut oldu. Bugün de aynı vizyonla yeni bir tarihi adım atıyoruz. Dün su geldi, bugün doğal gaz geliyor. Yarın da enterkonnekte elektrik sistemiyle enerji altyapımız daha da güçlenecek. Fiber optik altyapı yatırımlarıyla da ülkemizi dijital çağın imkanlarıyla buluşturacağız. Su, enerji ve dijital altyapı, çağımızda bir devletin geleceğini inşa eden en önemli üç temel unsurdur. Biz bu geleceği Anavatan Türkiye ile omuz omuza inşa ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE VARSA GÜVEN VARDIR, GÜÇ VARDIR"

Küresel gelişmelerin enerji güvenliğinin stratejik önemini ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, KKTC'nin geleceğini tesadüflere bırakmayacaklarını belirterek, "Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız. Güçlü enerji altyapısı güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi ise daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha yüksek refah demektir" ifadelerini kullandı.

İmzalanan mutabakatın Türkiye ile KKTC arasındaki gelecek ortaklığının yeni bir göstergesi olduğunu söyleyen Üstel, "Aynı zamanda Doğu Akdeniz'e verilen güçlü bir mesajdır. Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır, köklüdür, egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir ve Anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki; Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır" dedi.

Yaklaşık iki yıl önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye'den deniz altından kabloyla elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçilmesine yönelik protokolü imzaladıklarını hatırlatan Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı'nın (ENTSO-E) onay sürecinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) vetosuyla karşılaştıklarını söyledi. Üstel, "ENTSO-E'den onayın gelmesini beklemek yerine denizin altından doğal gazı Türkiye'den getirmek için bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile mutabakat metnini imzalıyoruz" dedi.

Projeye katkı sağlayanlara teşekkür eden Üstel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve Türkiye hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. Üstel, "İnanıyorum ki bugün attığımız imzalar sadece bugünü değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyılını da şekillendirecek tarihi imzalar olacaktır" ifadelerini kullandı.