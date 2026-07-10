Türkiye milyoner artış hızında dünya ikincisi

UBS Küresel Servet Raporu verilerinden derlenen ve Euronews tarafından yayınlanan güncel sonuçlar, dünya genelindeki zenginlik eğilimlerini ortaya koydu.

Açıklanan rapora göre Türkiye, 2025 yılında dolar milyoneri sayısındaki artış oranı baz alındığında küresel ölçekte ikinci sıraya yerleşerek en hızlı yükselen ekonomilerden biri oldu.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı yalnızca bir yıl içinde yüzde 6,4 oranında artış gösterdi.

Bu ivmeyle birlikte, ülkedeki zenginler kulübüne bir yıl zarfında 5 bin 650 yeni dolar milyoneri dahil oldu.

Listenin zirvesinde yüzde 8'lik artış oranıyla Litvanya yer alırken, Türkiye sergilediği bu büyüme performansıyla pek çok gelişmiş ve büyük ekonomiyi geride bırakmayı başardı.

Raporda Letonya, Macaristan, İrlanda, Rusya ve İsrail gibi ülkelerin de arkada bırakıldığı servet artış tablosu dikkat çekti.

YÜKSEK ENFLASYON VE VARLIK FİYATLARI MİLYONER SAYISINI ARTIRIYOR

UBS Küresel Servet Raporu'nda, dolar milyoneri sayısındaki artışın ardında yatan dinamiklere de yer verildi.

Elde edilen veriler, servet birikimindeki ve milyoner sayısındaki artışın yalnızca ekonomik büyüklüğü fazla olan gelişmiş ülkelere özgü kalmadığını kanıtladı.

Raporda, yüksek enflasyon yaşayan ve bununla birlikte varlık fiyatlarında güçlü yükselişlerin görüldüğü ülkelerde de dolar bazındaki milyoner sayısının hızla tırmandığı aktarıldı.

Milyoner sayısındaki bu hareketliliğin ülkelerin safi ekonomik büyüklüklerinden ziyade; finansal varlıkların değer kazanması, sermaye piyasalarının ortaya koyduğu performans, döviz hareketleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki yukarı yönlü yükseliş gibi faktörlerin bir kombinasyonu olarak şekillendiği vurgulandı.

Türkiye'nin de yüzde 6,4'lük yüksek artış oranıyla üst sıralarda konumlanması, son dönemde yaşanan varlık fiyatı yükselişlerinin servet dağılımı üzerindeki doğrudan etkisini gözler önüne serdi.

ORANSAL YÜKSELİŞTE TÜRKİYE ÖNDE, MUTLAK SAYIDA ABD AÇIK ARA ZİRVEDE

Raporda oransal büyüme ile mutlak kişi sayısı arasındaki fark da net bir biçimde ayrıştı.

Türkiye ve Litvanya gibi ülkeler büyüme hızında liderliğe oynarken, yeni katılan milyonerlerin mutlak sayısı söz konusu olduğunda gelişmiş dev ekonomiler ağırlığını hissettirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bir yılda bünyesine kattığı 441 bin 78 yeni dolar milyoneriyle mutlak sayı bakımından açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

ABD'yi sırasıyla 43 bin 139 yeni milyonerle Birleşik Krallık, 34 bin 604 kişiyle Fransa, 32 bin 707 kişiyle İspanya ve 31 bin 428 yeni milyonerle Japonya takip etti.