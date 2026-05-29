Türkiye, Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı

Türkiye, Almanya’nın Solingen kentinde 1993 yılında gerçekleşen ırkçı kundaklama saldırısında hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını andı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenler saygı ve rahmetle anılırken, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca, saldırıya rağmen sergilediği metanet ve barış çağrılarıyla hafızalara kazınan Mevlüde Genç de hürmet ve minnetle anıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ANMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Solingen faciasının yıl dönümünde hayatını kaybeden 5 vatandaşın unutulmadığını belirtti. Açıklamada, saldırının acısının aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini koruduğu ifade edildi.

Paylaşımda, saldırıya rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen Mevlüde Genç’in de özellikle anıldığı kaydedildi.

“IRKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadeleyi uluslararası tüm platformlarda sürdürmeye devam edeceği mesajı verildi.

Bu yaklaşımın, hem insan hakları hem de toplumsal barış açısından önemli olduğu vurgulandı.

SOLİNGEN FACİASININ TARİHİ

29 Mayıs 1993’te Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde, Genç ailesinin yaşadığı ev aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) yaşamını yitirdi.

Olay, Almanya’daki en ağır ırkçı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti ve uzun yıllar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MEVLÜDE GENÇ’İN BARIŞ ÇAĞRISI

Saldırıda ailesinden 5 ferdini kaybetmesine rağmen yıllar boyunca Türk ve Alman toplumları arasında barış ve birlik mesajları veren Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022’de hayatını kaybetmişti.

Onun bu tutumu, hem Türkiye’de hem Almanya’da hoşgörü ve dayanışmanın sembolü olarak kabul ediliyor.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN ACI

Solingen faciası, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem Türkiye’de hem de Almanya’da ırkçılığa karşı farkındalığın simge olaylarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.