Türkiye, su ürünlerinde ihracatında rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, su ürünleri sektörü Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk yarı ihracat gelirine ulaştı.



Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, yılın ilk altı ayında yüzde 14 artışla 1 milyar 110 milyon 366 bin dolara ulaşarak ilk kez ocak-haziran döneminde 1 milyar dolar sınırını aştı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk yarı ihracat geliri elde edildi.

Ocak-haziran dönemindeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak, 972 milyon 947 bin dolardan 1 milyar 110 milyon 366 bin dolara yükseldi.

Böylece sektör, ilk kez yılın ilk yarısında 1 milyar dolar sınırını aşarak Cumhuriyet tarihinin bu dönemdeki en yüksek ihracat gelirine ulaştı.

EN FAZLA GELİR LEVREKTEN

Sektör en fazla geliri 389 milyon 133 bin dolarla levrekten elde etti. Bunu 295 milyon 798 bin dolarla çipura, 201 milyon 849 bin dolarla Türk somonu izledi. Bu üç ürün, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdu.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI RUSYA

En büyük ihracat pazarı 165 milyon 397 bin dolarla Rusya oldu. Rusya'yı 150 milyon 385 bin dolarla İtalya ve 129 milyon 829 bin dolarla Hollanda takip etti.

İHRACATIN ÜÇTE İKİSİ EGE'DEN

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir, sektör olarak başarılı bir ihracat süreci geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak diğer ülkelerde yaptığımız tanıtım ve pazarlama süreçlerinin meyvesini alıyoruz. Bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gittiğimiz ülkelerde önemli ve tanınmış şeflerle yaptığımız balık yemekleri çok seviliyor. Sürekli ihracatımızı artırıcı yönde olumlu dönüşlerini alıyoruz. Bunlar da ihracat rakamlarına yansıyor.

Cumhuriyet tarihinin en fazla ilk yarı ihracat gelirine imza atıldı. Sektör olarak başarı sağladığımız için mutluyuz. Bu yıl su ürünleri sektörü olarak 2 milyar 700 milyon dolar ihracat hedefimiz var."