Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma: Stratejik ortaklığı güçlenecek

Türkiye ile İngiltere'nin güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğini ileri seviyeye taşıyacak kapsamlı bir anlaşma imzalayacağı bildirildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Ankara'daki NATO zirvesinde imzalanacak anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek.

"SAVUNMANIN HER ALANINDA KARŞILIKLI DESTEK"

Anlaşma kapsamında Türkiye ile İngiltere'nin savunmaya ilişkin her türlü konuda daha yakın iş birliği yapmayı ve karşılıklı destek sağlamayı taahhüt edeceği belirtildi.

İş birliğinin savunma sanayii, terörle mücadele, hibrit tehditler ve siber güvenlik başta olmak üzere geniş bir alanı kapsadığına dikkat çekilen haberde iki ülkenin değişen güvenlik ortamına karşı ortak hareket etme kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

"ANLAŞMA METNİ GİZLİ TUTULACAK"

Söz konusu haberde anlaşmanın kapsamının oldukça geniş olmasına rağmen içerdiği hassas güvenlik hükümleri nedeniyle metnin kamuoyuyla paylaşılmayacağı öne sürüldü.

Bu durumun anlaşmanın stratejik niteliği ve tarafların güvenlik hassasiyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

"FRANSA VE YUNANİSTAN ANLAŞMASINA BENZİYOR"

Middle East Eye, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanması beklenen mutabakatın Fransa ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan stratejik savunma anlaşmasına benzer özellikler taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşmayla Fransa ve Yunanistan, karşılıklı askeri destek taahhüdünde bulunmuş, deniz güvenliği alanındaki iş birliğini güçlendirmiş ve Yunanistan'ın Fransız yapımı fırkateyn tedarikini kararlaştırmıştı.