Her hareketi uydudan izleniyor! 330 kiloluk dev köpekbalığı yeniden ortaya çıktı

Kuzey Atlantik'te uydu verileriyle takip edilen büyük beyaz köpekbalıklarından Bella, Kanada'nın doğusundaki Saint Lawrence Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı.

Yaklaşık 3,1 metre uzunluğunda ve yaklaşık 330 kilogram ağırlığındaki genç dişi büyük beyaz köpekbalığı, sırtına yerleştirilen uydu vericisi sayesinde bilim insanları tarafından adım adım takip ediliyor.

Araştırmacıların paylaştığı son verilere göre Bella'dan alınan en güncel uydu sinyali 6 Temmuz sabahı Saint Lawrence Körfezi'nin kuzey kesiminden geldi. Verici yalnızca köpekbalığı su yüzeyine çıktığında uyduyla bağlantı kurabildiği için, her yeni sinyal onun bulunduğu bölgeyi yeniden doğruluyor.

Bella'nın son haftalardaki yolculuğu da dikkat çekti. Dev köpekbalığı önce Cape Cod, ardından Maine Körfezi, Nova Scotia kıyıları ve Prens Edward Adası çevresinde görüntülendi. Daha sonra kuzeye yönelerek Saint Lawrence Körfezi'ne ulaştı. Uzmanlar, bunun büyük beyaz köpekbalıklarının yaz aylarında izlediği doğal göç rotasının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Bella, 18 Temmuz 2025'te Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Mahone Bay açıklarında OCEARCH bilim ekibi tarafından etiketlenerek yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. O tarihten bu yana elde edilen veriler, büyük beyaz köpekbalıklarının göç yolları, beslenme alanları ve davranışları hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Yaz aylarında kuzeye yöneliyorlar

Bilim insanlarına göre büyük beyaz köpekbalıkları ilkbahar ve yaz aylarında daha serin sulara göç ediyor. Saint Lawrence Körfezi ise zengin fok popülasyonu nedeniyle türün en önemli beslenme bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yaz boyunca bölgeden uydu sinyalleri alınması araştırmacılar için beklenen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Herkes canlı olarak takip edebiliyor

Bella'nın yolculuğu yalnızca bilim insanları tarafından değil, internet kullanıcıları tarafından da takip edilebiliyor. Araştırmayı yürüten OCEARCH, köpekbalığının geçmiş rotasını ve en son uydu sinyalini internet sitesindeki Global Shark Tracker haritasında herkese açık olarak paylaşıyor. Ancak sistem yalnızca Bella su yüzeyine çıkarak vericinin uyduyla bağlantı kurduğu anlarda yeni konum bilgisi gönderiyor.

Bu çalışma sayesinde araştırmacılar, büyük beyaz köpekbalıklarının okyanuslardaki hareketlerini daha ayrıntılı analiz ederken, elde edilen veriler türün korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara da önemli katkı sağlıyor.