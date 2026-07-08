Düzce'de kontrolden çıkan taksi şarampole uçtu
Düzce'de kontrolden çıkan taksi şarampole uçup takla attı. Taksi sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Düzce'nin Yığılca ilçesi Güney köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yaralı sürücütü kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
DURUMU İYİ
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü E.A., hafif yaralı olarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)