Türkiye ve Mısır arasında savunma sanayii alanında niyet mektubu imzalandı

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Türkiye ile Mısır arasında, savunma sanayii alanında iş birliği için adım atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir, iki ülke arasında iş birliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubunu imzaladı.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI

Haluk Görgün, Mısır heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlık'ta ağırladıklarını belirten Görgün, görüşmede savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Görgün, bu temaslar kapsamında iki ülke arasında gelecek dönemde yürütülecek iş birliğinin çerçevesini belirleyecek bir niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Başkan Görgün, atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayii alanında geliştirilecek işbirliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ayrıca verimli görüşmeler dolayısıyla Mısırlı Bakan Zahir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.