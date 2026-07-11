Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Tatile çıkan ailelerin araba ihtiyacı, son zamanlarda açıklanan kampanyalar ve yüksek hava sıcaklıkları, çok sayıda vatandaşı uygun fiyatlı sıfır araç modellerine bakmaya yönlendirdi.

Son iki yıldır otomobil fiyatlarının uygunlaşması da vatandaşlar için büyük bir teşvik haline dönüştü.

Temmuz 2026'da en ucuz otomobil fiyatı 1,3 milyondan başlayıp 4 milyon liraya kadar yükseliyor.

EN UCUZ 29 SIFIR ARAÇ

Güncel bayi fiyatlarına göre satılan en ucuz 29 araç listesi:

1-Dacia Sandero Essential TCe 100: 1 milyon 299 bin lira

2-Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel: 1 milyon 369 bin 900 lira

3-Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 395 bin lira

4-KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 435 bin lira

5-Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1 milyon 440 bin lira

6-Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump: 1 milyon 470 bin lira

7-Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 790 bin lira

8-Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 819 bin 900 lira

9-Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 830 bin lira

10-Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1 milyon 857 bin lira

11-Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1 milyon 875 bin lira

12-Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 909 bin 48 lira

13-Peugeot E-208 GT 100kW: 1 milyon 999 bin 500 lira

14- Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

15- Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira

16-MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2 milyon 250 bin lira

17-Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT: 2 milyon 230 bin lira

18-SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira

19-Jaecoo 7 Revive: 2 milyon 330 bin lira

20-Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira

21-Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira.

22-Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik: 2 milyon 525 bin lira

23-Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2 milyon 651 bin 150 lira

24-Lexus LBX: 2 milyon 790 bin lira

25-Mercedes A200 AMG: 3 milyon 222 bin lira

26-Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

27- BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

28- Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

29-BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira