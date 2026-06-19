Türkiye'deki 'Ereğli' isimli yerleşimler

“Ereğli” adı köken olarak eski "Herakleia" yerleşimlerinden geldiği için farklı bölgelerde benzer isimler bulunabiliyor.

Bu isimler ya tarihsel olarak denizle bağlantılı ya da deniz çağrıştırır ama bugün iç bölgelerde yer alır.

Zonguldak'ın ilçesi "Karadeniz Ereğli", Konya'nın Ereğli ilçesi ve Tekirdağ'ın ilçesi "Marmara Ereğlisi" üç ana Ereğli olarak tanınıyor.

Bazı kaynaklar üç ana Ereğli'ye Kocaeli Karamürsel Ereğli gibi yerel adlandırmaları da dahil ediyor.

Ve bu isimlerin dışında "Eğerli" isimleriyle karşılaşmak da mümkün.

TÜRKİYE’DE “EREĞLİ” ADIYLA GEÇEN YERLER

1) KARADENİZ EREĞLİ

En fazla bilinen Zonguldak'ın ilçesi Karadeniz Ereğli, "Kdz. Ereğli" diye yazılıyor. Bu ilçe Karadeniz'in kıyısında yer alıyor.

2) KONYA EREĞLİ

Konya'nın Ereğli ilçesi, İç Anadolu’nun büyük ilçelerinden. Bu Ereğli'nin denizle bir bağlantısı yok.

3) MARMARA EREĞLİSİ

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi tarihsel olarak geçmiş medeniyetlerle bağlantısı var. Marmara Denizi kıyısındaki ilçe İstanbul'a 120 kilometre uzaklıkta.

4) KOCAELİ EREĞLİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli Mahallesi de eski bir yerleşim yeri.