Türkiye'den teklif aldım demişti! Al Nassr, Jorge Jesus'la vedalaştı

Al Nassr Kulübü, takımdan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus'a veda etti.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan açıklamada, "Zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Al Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. Al Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olacak kalacaksın." denildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF

Jesus, Türkiye'den teklif aldığını açıklamıştı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile birlikte bir Türk takımının daha kendisine teklif yaptığını söylemiş ve, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Fenerbahçe'de iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ise Jorge Jesus ile görüşmediklerini söylemişti.

ŞAMPİYON YAPTI

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

71 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe kariyerinde 53 karşılaşmaya çıktı.

2022-2023 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Jesus, maç başına 2.23 puan ortalaması tutturmayı başardı.

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe kariyerinde 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.