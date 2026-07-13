Türkiye'den Venezuela'ya 30 ton insani yardım

Venezuela'da yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzatılmaya devam ediyor.

Simon Bolivar Havalimanı'na inen uçaklarla getirilen insani yardımları Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil karşıladı.

Büyükelçi Karamanoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki büyük deprem felaketinin ardından Türk kurumlarının "büyük bir gayret" gösterdiğini belirtti.

"YAKLAŞIK 30 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİNİ VENEZUELA'YA ULAŞTIRILDI"

Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca "büyük bir özveri" gösterdiğini dile getiren Karamanoğlu şöyle dedi:

“"Venezuela makamları ve Venezuela halkı, ekiplerimizin çalışmalarından takdirle söz ediyor. Bu memnuniyet buradaki basına da yansıdı. Haberlerde Türk ekiplerinin ne kadar profesyonel ve özverili çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline çok teşekkür etmek istiyorum."”

Karamanoğlu, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsatarak, "Gerçekten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduklarını gösterdiler. Bugün itibarıyla görevlerini tamamladılar ve kendilerini ülkemize yolcu ediyoruz. Ekiplerimizi almaya gelen iki uçağımız da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı." dedi.

"TÜRKİYE, DOST VENEZUELA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'den gelen yeni insani yardımlara değinen Karamanoğlu, şunları söyledi:

“"AFAD tarafından gönderilen 275 büyük çadırın yanı sıra çadır kentlerin kurulması için gerekli ekipmanlar ile yaklaşık 7 tona yakın tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela'ya ulaştırıldı. Daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım desteğinde bulunmuştuk. Bu sevkiyatla birlikte yardımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bundan sonra da desteklerimiz sürecek ve Türkiye, dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecek."”

Venezuelalı Bakan Gil de Türkiye'nin dayanışmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“"Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu."”

"ŞİMDİ, YENİDEN İNŞA AŞAMASINA GEÇME ZAMANI"

Gil, sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerine Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in "Venezuela Kahramanları Nişanı" takdim ettiğini hatırlatarak, "Bu sürecin başında yer alan afet müdahale tugayına, arama kurtarma operasyonlarında bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en iyi yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardımı daha teslim alıyoruz. Şimdi, yeniden inşa aşamasına geçme zamanı." diye konuştu.

İnsani yardımların karşılanmasında depremlerin ardından görev yapmak üzere Venezuela'ya gelen Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve UMKE yetkilileri de katıldı.

İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından sağlanan 275 çadır ile Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı.

VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.