PS Plus abonelerine temmuz ayında verilecek ücretsiz oyunlar

Konsol oyuncularının merakla beklediği PlayStation Plus Essential katmanı oyunları, kütüphaneye eklenecek güçlü yapımlarla birlikte netlik kazandı.

Yeni listede özellikle dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan popüler bir savaş oyunu serisi dikkat çekiyor.

TEMMUZ AYINDA ÜÇ YENİ OYUN KÜTÜPHANEYE EKLENİYOR

PlayStation Plus Essential aboneleri, bu ay Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle, For the King II ve CrossCode oyunlarına ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sahiplerine sunulacak olan bu yapımlar, 7 Temmuz tarihinden itibaren indirilebilir olacak.

TOPLAM DEĞERİ 3500 TL'Yİ AŞIYOR

Kütüphaneye eklenecek olan bu üç yeni oyunun PlayStation Store üzerindeki toplam piyasa değeri 3 bin 500 TL barajını geride bırakıyor.

Haziran ayında Grounded ve Warhammer gibi oyunları alan kullanıcılar, bu ay da bütçe dostu bir avantaj elde etmiş olacak.

EXTRA VE DELUXE OYUNLARI YAKINDA AÇIKLANACAK

Duyurulan bu ücretsiz paket şimdilik yalnızca en temel katman olan Essential abonelerini kapsıyor.

Daha üst paketler olan Extra ve Deluxe katmanlarına dahil edilecek diğer oyunların ise önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.