Türkiye'nin yeni komuta merkezi yükseliyor: Ay Yıldız Karargâhı havadan görüntülendi

Türkiye'nin savunma altyapısında önemli bir dönüm noktası olarak gösterilen Ay Yıldız Karargâhı'nda inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak proje, büyüklüğü, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilir mimarisiyle dikkat çekiyor.

Ankara'da yükselen dev yerleşkenin son durumu havadan dronela görüntülendi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN STRATEJİK MERKEZ

Ay Yıldız Karargâhı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyetini güçlendirmek, komuta yapısını tek merkezde toplamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı kampüste bir araya getirecek proje, değişen güvenlik ortamına uyum sağlayacak modern komuta-kontrol anlayışının önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İleri teknolojiyle donatılan yerleşke, çağdaş haberleşme sistemleri, sürdürülebilir altyapısı ve geniş operasyon kapasitesiyle Türkiye'nin savunma vizyonunu yansıtan simge projeler arasında gösteriliyor.

12 MİLYON METREKARELİK DEV YERLEŞKE

Proje kapsamında yaklaşık 12 milyon metrekarelik alana yayılan Ay Yıldız Karargâhı, büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 1 bin 680 futbol sahasına eşdeğer büyüklüğe sahip yerleşkede toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı planlanırken, bunun yaklaşık 1 milyon metrekarelik bölümünün tamamlandığı bildirildi.

PENTAGON VE NATO KARARGÂHINDAN DAHA BÜYÜK

Boyutlarıyla uluslararası ölçekte de dikkat çeken Ay Yıldız Karargâhı'nın, tamamlandığında ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'un yaklaşık üç katı, NATO Karargâhı'nın ise yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

Yerleşke, yaklaşık 6,5 kilometrelik çevre duvarıyla korunurken, her biri 3 bin 200 kişi kapasiteli beş konferans salonu da projede yer alıyor.

YILDIZ BİNASI BİR YILDA TAMAMLANDI

Projenin ilk tamamlanan bölümlerinden biri olan Yıldız Binası, yaklaşık 10 bin metrekarelik alana inşa edildi.

Bir yıl içerisinde tamamlanan yapı, yerleşkenin ilk faaliyete hazır bölümleri arasında bulunuyor.

DEVASA ALTYAPI RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Karargâhta toplam 6 bin 400 araç kapasiteli altı kapalı otopark yer alıyor.

İnşaat sürecinde bugüne kadar yaklaşık 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında kullanılacak 2 milyon metreküp betonun, hacim bakımından Keops Piramidi'ne yakın bir büyüklüğe ulaşacağı ifade ediliyor.

Projede ayrıca 125 bin ton çelik kullanıldığı, bu miktarın Eyfel Kulesi'nin yapımında kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katına karşılık geldiği belirtiliyor.

YEŞİL ALAN VE ÇEVRECİ TASARIM ÖN PLANDA

Yerleşke içerisinde yaklaşık 25 kilometrelik yol ağı oluşturulurken, çevre düzenlemesi kapsamında 1 milyon ağaç ve bitki dikildi.

Karargâhta oluşturulan yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeşil alan, büyüklük açısından Londra'daki Hyde Park'ın yaklaşık 1,5 katına, başka bir ifadeyle yaklaşık 280 futbol sahasına eşdeğer bir alanı kapsıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILIYOR

Ay Yıldız Karargâhı'nın teknolojik altyapısı da projenin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

Yerleşke genelinde yaklaşık 44 bin 800 kilometre uzunluğunda kablo döşenirken, 168 bin aydınlatma armatürü ile yaklaşık 3 bin futbol sahasını aydınlatabilecek kapasitede bir sistem kuruluyor.

Ayrıca karargâhta yüksek veri iletişimini sağlayacak 25 bin fiber optik kablo altyapısı oluşturularak modern komuta-kontrol ve haberleşme ihtiyaçlarına uygun bir iletişim ağı inşa ediliyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VİZYONUNUN SEMBOL PROJELERİNDEN BİRİ

Ay Yıldız Karargâhı'nın tamamlanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının aynı yerleşkede faaliyet göstermesi planlanıyor.

Savunma yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi, müşterek harekât planlama kapasitesinin artırılması ve teknolojik altyapının tek merkezde toplanması hedeflenen proje, Türkiye'nin savunma alanındaki uzun vadeli stratejik yatırımları arasında gösteriliyor.