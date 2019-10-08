Türkiye'ye bir kınama da Mısır, Yunanistan ve GKRY'den

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Operasyon öncesi Türkiye'yi her fırsatta kınayan Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugün Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i Kahire'de ağırladı.

ZİRVE SONA ERDİ

Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki terörün kökünü kazımak için, başlatacağı operasyonu konuşmak hem de Kıbrıs'taki doğalgaz arama faliyetlerinde bulunan ülkemiz karşısında neler yapabileceklerini konuşmak için bir araya gelen 3 ülkenin liderinin zirvesi sonuçlandı.

DOĞU AKDENİZ'DE YİNE KINADILAR

Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik haklara sahip olduğu suların içinde sondaj yapmak için Türkiye tarafından “yasadışı ve kabul edilemez” bir teklifi kınadıklarını belirtti.

Doğu Akdeniz'de enerji temelli bir ittifak kurmayı amaçlayan üç ülkenin liderleri arasında yapılan en son zirve.

"SURİYE OPERASYONUNU DA KINADILAR"

3 ülkenin lideri ortak bir basın toplantısında, “Türkiye'nin hem Suriye'de hem de Doğu Akdeniz'deki saldırganlığını durdurmak için mevcut tüm diplomatik yollara” başvuracağını söyledi.