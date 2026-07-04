Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye ödenecek ücret artırıldı

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesindeki ücret maddesinde bir kez daha değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30 Haziran 2029 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Sayın Fatih Tekke'ye ödenecek net ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 90 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltilmiş ve sözleşmenin ilgili maddesi bu şekilde revize edilmiştir.”

1 YILDA ÜÇÜNCÜ ÜCRET DÜZENLEMESİ

48 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği yaklaşık 1 yıl 144 günlük süreçte ücreti üçüncü kez revize edilmiş oldu.

İlk sözleşmede yıllık 30 milyon lira olarak belirlenen ücret, önce 90 milyon liraya, ardından 150 milyon liraya çıkarıldı.

Yaklaşık 1 yıllık süreçte yapılan iki ayrı revizyonla yıllık garanti ücret toplamda 5 katına çıkarıldı.