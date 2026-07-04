Balıkesir Ayvalık'ta denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aralarında B.D.'nin de bulunduğu 4 arkadaş, tekneyle denize açıldı.

Kara Ada açıklarında demirleyen tekneden denize giren 24 yaşındaki B.D., bir süre sonra gözden kayboldu.

Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin çalışması sonucu denizin yaklaşık 15 metre derinliğinde bulunan B.D.'nin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.