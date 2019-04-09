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Üç büyük şehrin gözde lokasyonları belli oldu

Yapılan bir araştırmayla İstanbul'da en gözde ilçe Beşiktaş seçilirken İzmir'de Çeşme, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 09:33..
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Üç büyük şehrin gözde lokasyonları belli oldu

Türkiye genelinde, konut metrekare satış fiyatları en yüksek iller ve ilçeler belirlendi. İstanbul'da Beşiktaş öne çıktı.

EN PAHALI İLÇE BEŞİKTAŞ

İstanbul'da en pahalı iş yerleri incelendiğinde; metrekare satış fiyatları en yüksek ilçelerin başında Beşiktaş geldi, bu ilçeyi sırasıyla Kadıköy, Beyoğlu ve Bakırköy izledi. Ortalama değerlerle Beşiktaş’ta iş yeri metrekare satış fiyatı 15.455 lira, kira 6.609 lira, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl olarak belirlendi.

Üç büyük şehrin gözde lokasyonları belli oldu

ANKARA'DA ÇANKAYA ÖNE ÇIKIYOR

Ankara'da en pahalı iş yerleri Çankaya'da olurken Çankaya'yı Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Pursaklar izledi. Bu ilçelerde konut metrekare satış fiyatı 2.541 lira, kira 1.345 lira, geri dönüş süresi 21 yıl oldu.

Üç büyük şehrin gözde lokasyonları belli oldu

İZMİR'DE ÇEŞME'NİN GERİ DÖNÜŞÜ 39 YIL

İzmir'de konut metrekare fiyatları Çeşme, Narlıdere, Urla, Güzelbahçe ve Foça'da tavan yaptı. Çeşme’de konut metrekare satış fiyatı 8.054 lira, kira 1.658 lira, geri dönüş süresi 39 yıl oldu.

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