Haluk Levent yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Haluk Levent'le ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Haluk Levent'in öncülüğünde Ahbap Derneği yardım toplamaya başladı.

Haluk Levent, o dönemde 3 milyar TL bağış topladı.

Bağış paralarıyla ilgili açıklama yapmayan Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALMANYA'YA GİDERKEN YAKALANDI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ım haberine göre, Levent'in yurt dışına çıkmak için havalimanına gittiği ve Almanya'ya bilet aldığı, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrenince telefonlarını kapatarak İzmir yönüne hareket ettiği ve Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

990 MİLYON TL BAHİS OYNADIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan gözaltı kararının alındığı soruşturmaya dair bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Dosyada Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı bilgisi yer aldı.