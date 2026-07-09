Ülke genelinde rekor sıcaklıklar devam ediyor: Bazı illere yağmur geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edecek.

Özellikle iç ve güney bölgelerde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar kaydedilirken, kuzey ve bazı iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Ayrıca Marmara bölgesine, özellikle İstanbul'a da sağanak yağış ve sıcaklık değerlerinde düşüş bekleniyor.

Güneydoğu ve Ege'de 38-39 dereceye kadar çıkarken, iç kesimlerde 32-35 derece aralığında seyredecek.

Yağışlı bölgelerde sıcaklıklar nispeten daha ılıman olacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Cuma sıcaklıkların arttığı bir gün olması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu'da 35-39 derecelik değerler ölçüleceği öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın batısında da 30-33 derece civarı sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve bazı iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanakların devam edeceği değerlendiriliyor.

40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Cumartesi günü Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde 36-39 derecelik sıcaklıklar bekleniyor.

Akdeniz kıyılarında 34-37 derece bandında değerler öngörülüyor.

Yağış riskinin kuzeydoğu kesimlerde sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR DEVAM EDECEK

Pazar günü sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle batı ve güney bölgelerde yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali tahmin ediliyor.

REKO SEVİYEDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi günü de sıcaklıkların yüksek seyrini koruması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da 38-42 dereceye varan rekor seviyelere yakın değerler, İç Anadolu'da 35-38 derece civarı sıcaklıklar öngörülüyor.

Yağışlı havanın kuzey bölgelerde etkili olacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Temmuz Perşembe:

10 Temmuz Cuma:

11 Temmuz Cumartesi:

12 Temmuz Pazar:

13 Temmuz Pazartesi: