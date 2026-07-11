Ülke genelinde rekor sıcaklıklar etkili oluyor: Bazı bölgelere yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç kesimler, Güneydoğu Anadolu ve Ege'de yüksek sıcaklık değerleri beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak ve yerel fırtına riski de var.

42 DERECEYE VARAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Bugün en sıcak günlerden biri olacak.

Güneydoğu Anadolu'da 40-42 dereceye varan sıcaklıklar ölçülebilir.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de 35-39 derece aralığında sıcaklıklar hakim.

Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeyi nispeten daha serin. Bazı kuzeydoğu illerinde gök gürültülü sağanak geçişi mümkün.

REKOR SICAKLIKLAR DEVAM EDİYOR

Pazar günü sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 40-42 derece, İç Anadolu ve Ege'de 36-40 derece civarı sıcaklıklar öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve bazı kuzey illerinde parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte yerel gök gürültülü sağanaklar tahmin ediliyor.

Genel olarak güneşli ve sıcak bir gün olacağı değerlendiriliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü hava sıcaklıklarında hafif bir artış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da bazı noktalarda 42 dereceye yaklaşan değerler kaydedileceği öngörülüyor.

İç ve Batı bölgelerde 35-39 derece bandında sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor.

Doğu ve Kuzeydoğu'da yer yer gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı devam ediyor.

Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 30-35 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLACAK

Salı günü sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu'da 40 derece üzeri sıcaklıklar öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında 28-34 derece arasında daha ılıman hava beklenirken, ülke genelinde güneşli bir gökyüzünün baskın olacağı tahmin ediliyor.

Bazı kuzeydoğu kesimlerinde yine sağanak riskinin mevcut olduğu değerlendiriliyor.

KAVURUCU SICAKLAR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Çarşamba günü de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 39-41 derece, Ege ve İç Anadolu'da 35-39 derece civarı sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yer yer bulutlanma ve sağanak geçişleri, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava koşulları öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

11 Temmuz Cumartesi:

12 Temmuz Pazar:

13 Temmuz Pazartesi:

14 Temmuz Salı:

15 Temmuz Çarşamba: