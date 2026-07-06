Umut Akyürek'ten sitem dolu video: Ortalığı 3 kuruşluk insanlara bırakmayacağım

Son dönemde ailesiyle ilgili zor bir süreç geçiren şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımla gündem oldu.

Son dönemde kızı Melek Bal'ın sağlık durumu ve bağımlılık mücadelesi nedeniyle sık sık konuşulan ünlü sanatçı, sert bir meydan okumayla sosyal medyada dikkat çekti.

Geçmişte Hadise ve Gülşen'e sahne tarzları, hakkında yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Umut Akyürek, bu kez isim vermeden gözdağı verdi.

"İLAHİ ADALET VAR"

Akyürek, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar güzel dostlarım. Merak ediyorsunuz, benim için endişe ettiğinizi biliyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum. Bizler artık kocaman bir aile olduk. Bana o kadar büyük moral verdi ki sizlerin mesajları, destekleri. Zor zamanlardan geçiyorum. Evet. Ama hayatı zaten böyle bir yolculuk inişlerle, çıkışlarla, nankörlüklerle dolu güçlülerin, kötülerin, haklıları, doğruları söyleyenleri cezalandırmaya çalıştığı ama, parantez içinde söyleyeyim tabii ki, ilahi adalet var. Eninde sonunda tecelli eder. Hep böyle olmuştur tarih. Bunların örnekleriyle doludur. Uzun vadede ne yaptığınız ardınıza ne bıraktığınız çok önemli.

"TEK SERMAYESİ CİNSELLİĞİ"

Sözü fazla uzatmayayım. Her şey için çok teşekkür ediyorum ve Allah'ın izniyle ortalığı bu 3 kuruşluk çapsız, vasıfsız, tek sermayesi cinselliği olan insanlara bırakmayacağım. Tabii ki sizlerin de bana verdiğiniz destekle, moralle çok sevdiğim ve hakkını verdiğimi düşündüğüm, eğitimini aldığım mesleğimi inşallah icra edeceğim bıraktığım yerden. Hayat acılarla, ihanetlerle, nankörlüklerle doğru söylerseniz 9 köyden kovulmakla gizemli bir şey maraton diyelim. Olsun. Ben yine de bildiğim yoldan şaşmayacağım ve sizlerin de dediğim gibi o güzel mesajlarınızla güç topluyorum. Allah nasip ederse sağlıklı bir ömür varsa önümüzde güzel şeyler yapacağız. Güzelliklere yol almaya devam edeceğiz."