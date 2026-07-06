Yunanistan'da Rus komedyenlerin telefon şakası kriz çıkardı

Yunanistan'da üst düzey bir güvenlik yetkilisinin, Rus komedyenlerin hazırladığı telefon şakasına hedef olması siyasi tartışmaların merkezine yerleşti.

Kendilerini Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olarak tanıtan kişilerin görüntülü görüşme talebini gerçek sanan Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'un yaklaşık 12 dakika süren görüşmesi, hem muhalefetin hem de kamuoyunun sert tepkisini çekti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hükümetin güvenlik politikaları ve devlet kurumlarındaki doğrulama mekanizmaları yeniden sorgulanmaya başlandı.

MUHALEFETTEN DOKOS'UN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), yaptığı açıklamada hükümetin yaşanan olayı hafife almaya çalıştığını öne sürerek Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Thanos Dokos'un görevden alınmasını istedi.

PASOK, hükümetin olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek sorumluluğu örtbas etmeye çalıştığını savunurken, söz konusu görüşmenin ardından herhangi bir görüntü ya da bilginin sızdırılıp sızdırılmadığı konusunda kamuoyuna ayrıntılı açıklama yapılmasını talep etti.

Parti ayrıca, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı'nın yurt dışındaki temaslarına ilişkin bilgilerin gizlilik derecesini de sorgulayarak yaşanan güvenlik zafiyetinin siyasi sorumluluğunun üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

KKE: OLAY GÜVENLİK AÇIKLARINI GÖSTERDİ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), olayın ülkenin güvenlik sistemindeki eksiklikleri gözler önüne serdiğini belirtti.

Partinin açıklamasında, Dokos'un görüşme sırasında Ukrayna'nın savaş faaliyetlerine anlayış gösteren ifadeler kullandığı öne sürülürken, hükümetin izlediği dış politikanın Yunanistan'ı savaşın taraflarından biri haline getirdiği iddia edildi.

SYRIZA: HÜKÜMET GÜVENLİK VAADİNİ YERİNE GETİREMEDİ

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yaptığı değerlendirmede, hükümetin yıllardır "güvenlik" söylemiyle siyaset yaptığını ancak yaşanan olayın devlet mekanizmasındaki ciddi zafiyetleri ortaya çıkardığını savundu.

Açıklamada, "Hükümet güvenliği sağlama vaadiyle iktidara geldi ancak bugün ülke için bir güvensizlik unsuruna dönüşüyor." ifadelerine yer verilerek hükümetten kapsamlı açıklama yapması ve siyasi sorumluluk üstlenmesi istendi.

ESKİ BAŞBAKAN SAMARAS'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski Başbakan Antonis Samaras da tartışmalara katılarak hükümeti eleştirdi. Samaras, kısa açıklamasında, "Sayın Dokos hâlâ görevinin başında mı?" sözleriyle hükümetin olay karşısındaki tutumunu sorguladı.

RUS KOMEDYENLER DOKOS'U NASIL KANDIRDI?

Olayın merkezindeki isimler, "Vovan & Lexus" adıyla tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ile Alexei Stolyarov oldu.

İkili, kendilerini Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olarak tanıtarak Dokos ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 dakika süren görüşmede Ukrayna'daki savaş, NATO Zirvesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Daha sonra yayımlanan görüntüler, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

"HEDEFİMİZ DOKOS DEĞİLDİ"

Mega televizyonuna konuşan Kuznetsov ve Stolyarov, Dokos'u özellikle hedef almadıklarını söyledi.

Rus komedyenler, Baltık ve Balkan ülkelerindeki ulusal güvenlik danışmanlarına benzer içerikte elektronik postalar gönderdiklerini, Dokos'un da bu kapsamda iletişime geçtiği isimlerden biri olduğunu belirtti.

"SADECE GMAİL VE MAKYAJ KULLANDIK"

Yunan hükümetinin olayı "yapay zeka destekli hibrit saldırı" olarak nitelendirmesine karşı çıkan komedyenler, herhangi bir gelişmiş teknoloji kullanmadıklarını savundu.

İkilinin açıklamasına göre, yalnızca bir Gmail hesabından gönderilen elektronik posta ve görsel benzerlik sağlayacak makyaj kullanılarak görüşme ayarlandı.

Komedyenler, "Bir Gmail hesabıyla bir ülkenin ulusal güvenlik genel sekreteriyle görüşme ayarlanabiliyorsa, bu durum güvenlik prosedürlerinde ciddi sorunlar bulunduğunu gösterir. Ülkenizin ulusal güvenlik uygulamaları adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yayımlanan videoda gizli bilgilerin çıkarıldığı yönündeki iddiaları da reddeden komedyenler, yalnızca izleyici açısından ilgi çekmeyen bölümlerin kurgu sırasında çıkarıldığını, hangi bilgilerin Yunan makamlarınca gizli kabul edildiğini bilmediklerini söyledi.

HÜKÜMET: GİZLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI

Yunan hükümeti ise eleştirileri reddederek olayın ileri yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı hibrit nitelikli bir saldırı olduğunu savundu.

Hükümet açıklamasında, görüşme sırasında devlet sırrı niteliğinde ya da gizlilik derecesi bulunan herhangi bir bilginin paylaşılmadığı vurgulanırken, benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla resmi kurumlarda iletişim güvenliğini güçlendirecek yeni bir programın hayata geçirileceği bildirildi.

Yaşanan olay, Yunanistan'da yalnızca hükümetin güvenlik politikalarını değil, üst düzey devlet görevlilerinin kimlik doğrulama süreçleri ve dijital iletişim güvenliği konusundaki uygulamalarını da yeniden tartışmaya açmış durumda.