Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışı: Zirvede 3 yıldız var!

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Kupası tüm hızıyla sürüyor...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından gol krallığı yarışı da iyice kızıştı.

GOL KRALLIĞINDA 3 YILDIZ VAR!

Norveçli golcü Erling Haaland, Brezilya karşısında 2 kez fileleri havalandırarak 7 gole ulaştı ve zirveye ortak oldu.

Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Arjantinli efsane Lionel Messi, 7'şer golle zirvenin diğer isimleri.

MESSI, MBAPPE VE HAALAND...

Diğer yandan Harry Kane, 7'şer gole sahip üçlüyü 6 golle takip ediyor.

Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 gol ile tamamladı.

ASİST KRALLIĞINDA OLISE ZİRVEDE

Turnuvada asist krallığı yarışında ise Fransa’dan Michael Olise ilk sırada yer aldı. Olise, 5 asistle listenin zirvesinde bulunuyor.

Fas forması giyen Brahim Diaz ve turnuvaya veda eden Brezilya'dan Bruno Guimaraes ise 4’er asistle Olise’nin arkasında yer alıyor.