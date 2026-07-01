Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi bitti

Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi.

70 yaşındaki Arjantinli teknik adam, görevinden ayrıldıktan sonra açıklama yaparak başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi.

Bielsa, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur" ifadelerini kullandı.

TORREIRA'DAN DEĞİŞİM MESAJI

Bielsa'nın istifası öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Torreira, "Artık birçok şeyi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Uruguay'a, futbol kültürümüze, tarihimize ve oyuncularımıza uyum sağlayabilecek bir teknik direktör bulmalı ve yeniden rekabetçi bir takım haline gelmeliyiz" sözleriyle milli takımda değişim mesajı vermişti.