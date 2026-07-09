Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Bugün saat 10.30 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuleli Sahili'nde, sahil kıyısından denize girerek midye toplayan vatandaşlar, dalış sırasında denizin dibinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine durum vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ KIYIYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan dalgıç ekipleri, denizin dibindeki kişiyi sudan çıkararak kıyıya ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki H.H.Ç. olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin ve kişinin denize nasıl girdiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.