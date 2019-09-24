Teknoloji Tarihi - 6.Bölüm: ''Uzaylılar Dünya'ya indi iddiası: Roswell UFO vakası''

''1947 yılının Ttemmuz ayı... ABD'nin Roswell şehrinde birkaç gariplik gözlemlendi. Uçan cisimler, ışıklar, daireler, yere çakılan bir UFO... Peki o gün yaşananlar gerçekten de doğru muydu? Uzaylıların uçan dairesi gerçekten de Dünya'ya mı çakılmıştı? Yıllardır gizemini koruyan Roswell UFO vakasına, daha yakından bakmaya ne dersiniz?''

1947 yılının Temmuz ayı, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Roswell şehrinde pek de beklendiği gibi başlamadı. Şehir sakinleri, farklı günlerde olmak üzere, şehrin üzerinde uçan ve parlayan cisimler gördüğünü iddia etti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ABD'nin İdaho Eyaleti'nde orman servisi için kurtarış pilotluğu yapan Kenneth Arnold, kayıp bir uçağı Cascade Dağları üzerinde aramaya çıktı. Arnold, arama esnasında tahminen 4 metre yükseklikte ve saatte 220 bin kilometre hızla hareket eden uçan daireler gördü.





FOSTER ÇİFTLİĞİ'NDE GARİP ŞEYLER OLDU: UFO PARÇALARI BULUNDU

Bir hayli fırtınalı geçen o gecenin ertesi sabahı, bölgede bulunan Foster Çiftliği'nde çalışan bir ustabaşı William Brazel, fırtınanın çiftliğe zarar verip vermediğini kontrol etmek için dışarı çıktı. Biraz ilerledikten sonra garip bir enkaz alanına rastlayan Brazel, yaklaşık 200 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğunda bir alana yayılmış yabancı cisim parçaları ile birlikte, oldukça büyük ve derin yuvarlak bir iz gördü. Daha sonra hemen Binbaşı Marcel‘e haber veren Brazel, anlam verilemeyen bir cismin çiftlik arazisine düştüğünü söyledi.

Roswell Daily Record gazetesinde yer alan 'UFO düştü iddiası' - 8 Temmuz 1947:

Binbaşı Marcel ve emrindeki bölük, hemen olayın yaşandığı çiftliğe gitti ve burada çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, parçaların bir UFO'ya ait olabileceğini düşünüp, Roswell Ordu Hava Kuvvetleri’ne haber gönderdiler. Olay yerine gelen hava kuvvetleri görevlileri ise incelemek üzere, bütün parçalara el koydu. Parçaları inceledikten sonra herhangi bir karara varamayan Roswell Ordu Hava Kuvvetleri, bu gizemli olayı Pentagon’a devretti.

Pentagon’dan gelen yetkililer yaptıkları ölçümlerde, parçalardaki radyoaktif seviyenin oldukça yüksek olduğunu tespit eti ve bölgeye keşif uçakları gönderdi. Bölgeye gelen keşif uçakları, şehrin yaklaşık 60 kilometre kuzeyinde düşen bir uçan dairenin enkazına ve uzaylı yaratıklara ulaştı.

Üçüncü şahısların UFO gördüğüne ilişkin FBI ifadeleri:

ABD ÖNCE DOĞRULADI, SONRA YALANLADI

Bu gizemli olay, başta ABD olmak üzere bütün dünyada ses getiridi ve ABD ordusu bir açıklama yaparak olayı doğruladı. Olayın geniş yankı uyandırmasından sonra bir açıklama daha yapan ABD, bulunan parçaların UFO değil meteoroloji balonuna ait olduğunu iddia etti ve bu konu hakkında birçok yayın yasağı getirdi.

TEĞMEN HAUT: UZAYLI CESETLERİ GÖRDÜK

Roswell askeri üssünde çalışan halkla ilişkiler subayı Teğmen Walter Haut, seneler önce ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell askeri üssü yakınlarına düşen cismin içinde, uzaylı cesetleri de bulunan bir UFO olduğunu ve bunların Amerikan ordusu tarafından gizlendiğini, 2008 yılında ölüm döşeğindeyken itiraf etti. Haut, ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta, ABD ordusunun birçok teknolojiyi, bu "kazada" ele geçirilen dünya dışı uzay mekiğinden aldığını iddia etti.





OLAY ASLA AYDINLATILAMADI

Şu an 2019 yılındayız ve bu gizemli kazanın üzerinden 72 yıl geçti. Ancak yaşanan bu olayların, itirafların ve resmi açıklamaların gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduğu hala netlik kazanmadı. Ayrıca o zaman ele geçirilen UFO parçalarının, daha sonra 51.bölgeye götürülüp incelendiği iddia edildi.

Roswell kasabası, günümüzde bile hala 1947 yılında gerçekleştiği iddia edilen bu UFO olayının etkisi ile yaşamlarına devam ediyor. Bir gün kasabaya yolunuz düşerse, UFO ile ilgili birçok görsel ve yazı ile de karşılaşabilirsiniz.

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Teknoloji Tatihi yazı dizimizin altıncı bölümünün sonuna gelmeden önce, günümüzde Roswell şehrinde bulunan UFO ile ilgili yapıları sizlere sunuyoruz:



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