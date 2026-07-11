15 Temmuz’da bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

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Bazı metro seferlerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜCRETSİZ OLACAK SEFERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.