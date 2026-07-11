Yalova'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu can verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi'nde oto yıkama işletmecisi Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), tır yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören vatandaşlar baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Altınova ile Karamürsel devlet hastanelerine kaldırılan Samim Okur ile Olcay Okur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.