Var Mısın Yok Musun Aşkın bakın ne kazandı: Kutusundan çıkan rakam şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 7 Temmuz tarihli bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kura sonucu yarışmaya katılan Aşkın, büyük ödül olan 5 milyon TL’ye ulaşmak için heyecanlı bir mücadele verdi.

Banka teklifini kabul etti

Programın ilerleyen turlarında büyük ödülleri korumayı başaran Aşkın, final anına doğru oldukça kritik bir karar vermek zorunda kaldı.

Banka, Aşkın'a 215 bin TL değerinde bir teklif sundu. Aşkın, son iki kutuda 10 bin TL ve 1 milyon TL kaldığı sırada risk almayarak bankanın teklifini kabul etti ve yarışmadan ayrılmayı tercih etti.

Kutusundan ne çıktı?

Yarışmanın en merak edilen anı ise Aşkın'ın kutusunun açıldığı andı. Teklifi kabul ettikten sonra kendi kutusunu açtıran Aşkın'ın kutusundan 10 bin TL çıktı.

Bankanın teklifini kabul ederek doğru bir strateji izleyen Aşkın, risk almadan önemli bir kazançla yarışmayı tamamlamış oldu.