Var Mısın Yok Musun’da kritik an: Teklifi kabul etti, kutu açılınca şoka girdi

Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun, dün akşam ekranlara damga vurdu.

Yarışmada bilgisayar kurasıyla belirlenen Nedret, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.

Zorlu bir yarışma süreci geçiren Nedret, kutularını birer birer açarken bankadan gelen teklifleri dikkatle değerlendirdi.

Final anına doğru yaklaşırken yarışmacı, risk almayarak bankanın 1.475.000 TL’lik teklifini kabul etti.

Kutuda Çıkan Rakam Herkesi Şaşırttı

Yarışmanın en çok merak edilen kısmı ise Nedret’in finalde kutusuna gitmesi durumunda ne olacağıydı.

Yarışmacı, 1.475.000 TL’lik banka teklifini kabul ettikten sonra kendi kutusunu da açtı.

Yarışmacının kutusundan 5.000 TL çıktı.