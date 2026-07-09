Var Mısın Yok Musun’da kritik an: Teklifi kabul etti, kutu açılınca şoka girdi
Var Mısın Yok Musun, 8 Temmuz tarihli yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Günün yarışmacısı Nedret, yaşadığı heyecan dolu anlarla geceye damga vurdu. Banka teklifini kabul etmeseydi bakın ne alacaktı…
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun, dün akşam ekranlara damga vurdu.
Yarışmada bilgisayar kurasıyla belirlenen Nedret, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.
Zorlu bir yarışma süreci geçiren Nedret, kutularını birer birer açarken bankadan gelen teklifleri dikkatle değerlendirdi.
Final anına doğru yaklaşırken yarışmacı, risk almayarak bankanın 1.475.000 TL’lik teklifini kabul etti.
Kutuda Çıkan Rakam Herkesi Şaşırttı
Yarışmanın en çok merak edilen kısmı ise Nedret’in finalde kutusuna gitmesi durumunda ne olacağıydı.
Yarışmacı, 1.475.000 TL’lik banka teklifini kabul ettikten sonra kendi kutusunu da açtı.
Yarışmacının kutusundan 5.000 TL çıktı.