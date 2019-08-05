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Vatandaşın Suriyeli adamla tartışması

Bir sokak röportajında Suriyeli bir adamla yaşanan tartışmada yöneltilen sorular dikkat çekti.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 21:09..
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Vatandaşın Suriyeli adamla tartışması

Sokak röportajları yapan İlave TV'de vatandaşlarla Suriyeli bir adam arasında tartışmalar yaşandı.

Vatandaş Suriyeli adama, "Türkiye'nin her yerini gezen bir şoförüm. Bütün kampları biliyorum. Her yeri gezdim. Peki bir soru soracağım: Neden eğlence yerlerinde, güzel yerlerde, sahillerde sizi buluyoruz da bir tane camide bulmuyoruz? Hani Müslüman kardeştik?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşın Suriyeli adamla tartışması VİDEO

Vatandaşın bu sorusu çevredekiler tarafından alkış aldı. Suriyeli adam ise bu soruya cevap vermedi.

"KAMPLARI YERLE BİR ETTİNİZ"

Vatandaş daha sonra da, "Antep'te kampta, kampı yerle bir ettiniz. 3 öğün yemek çıkmadığında askerleri yerle bir etiniz. PTT'den maaş aldınız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın Suriyeli adamla tartışması

Vatandaşın Suriyeli adamla tartışması

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