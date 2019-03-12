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Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na teröre destek suçlaması

CHP'nin, HDP'ye verdiği desteği hatırlatan vatandaş, Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi.

İHA | 12.03.2019 - 13:49..
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Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na teröre destek suçlaması

Bursa’da şehit ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş, teröre destek vermekle suçladı.

Şehit ailesinin evinden ayrıldıktan sonra, kahvede kalabalığı gören Kılıçdaroğlu, içeri girip çay içti.

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMIYORUZ"

Ayrıldığı sırada önüne geçen bir vatandaş, “HPD’yi destekliyor, teröre destek veriyorsunuz.” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Asla böyle bir şey yapmıyoruz.” diye karşılık verdi. Vatandaş da “Nasıl yapmıyorsunuz? Bursa’da mevcut üyelerinizin arasında HDP’liler var.” dedi.

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na teröre destek suçlaması

"KİM DESTEK VERİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN"

Kılıçdaroğlu ise, “Şunu gayet rahat, net bir şekilde söyleyeyim; kim terör örgütüne destek veriyorsa Allah belasını versin. Kim bu iftiraları yapıyorsa Allah onun da belasını versin. Gayet açık ve net. Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin. Bakın biz bu Türkiye’nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Vatanımıza, bayrağımıza herkese bağlıyız. Asla böyle bir şey yok.” dedi.

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na teröre destek suçlaması VİDEO

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na teröre destek suçlaması

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