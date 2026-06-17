Veli Ağbaba'nın danışmanı gözaltında: Para trafiği MASAK raporunda

CHP'de bazı siyasetçiler, rüşvetle anılıyor.

CHP’li siyasetçiler hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarına ilişkin yansıyan iddialar gündemde.

Bu iddiaların odağındaki isim ise Veli Ağbaba...

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro verdiklerini söyledi.

Bu ifadelerin ardından Veli Ağbaba ile ilgili yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, ihraç sürecini başlattı.

Ancak Ağbaba'nın bu sabah saatlerinde yapılan bir operasyonda daha adı geçti.

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SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı.

6 MİLYON TL RÜŞVET ALIŞVERİŞİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

VELİ AĞBABA DETAYI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANMIŞTI

CHP’li milletvekili Veli Ağbaba’nın CHP ile ilgili rüşvet soruşturmasında tutuklanan şoförü Gökhan Cumalı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda 8 Haziran tarihinde ek ifade verdiği öğrenilmişti.

Cumalı ifadesinde, İBB’nin Bakırköy Garajı’nda kadrolu olarak şoför görülmesine rağmen Veli Ağbaba’nın özel şoförlüğünü yaptığını belirtti.

Cumalı, geçmişte İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in şoförlüğünü ve Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in şoförlüğünü de yaptığını itiraf etmişti.

MAVİ POŞETTE 100 BİN DOLAR

İfadede dikkat çeken bir başka bölüm de 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarına konu olan dolar cinsinden para sevkiyatıyla ilgili olmuştu.

Cumalı, Ağbaba’nın talimatıyla Bostancı'da yol üzerinden "uzun boylu, esmer, kirli sakallı" kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşeti teslim alındığını beyan etmişti.

İfadeye göre poşetin Maslak'taki Mördak Stüdyoları'na teslim edildiği belirtilirken yazışmalarda paketin "100 bin dolar" olarak gönderildiği ancak içinden 94 bin 800 dolar çıkması da konu olmuştu.

Cumalı, aradaki 5 bin 200 dolarlık eksiğin kendisiyle ilgisi olmadığını, kargo poşetini hiç açmadığını söylemişti.

Ağbaba’nın, 16 Ocak 2024'te kendisine "Para nerede?" diye mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını öne sürmüştü.

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