Veli Ağbaba'dan, Gökhan Böcek'e: Zavallı adam, acıyorum

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlandı.

Böcek'in itirafları, CHP'de yeni bir krize yol açtı.

Böcek, CHP içerisindeki para trafiğinden de detaylı şekilde bahsetti.

CHP'li vekillerin susması için cezaevine geldiğini söyleyen Gökhan Böcek'in ifadesinin ortaya çıkan yeni detaylarında, Veli Ağbaba'nın ismi defalarca geçti.

VELİ AĞBABA'DAN 1 MİLYON EURO İDDİALARINA SERT YANIT

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Böcek'in verdiği ifadede, kendisine teslim ettiğini belirttiği 1 milyon Euro ile ilgili Meclis kürsüsünden tepki gösterdi.

Ağbaba, Gökhan Böcek'e yönelik olarak, "Zavallı adam, acıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAŞKINIM VE DEHŞET İÇİNDEYİM"

Veli Ağbaba'nın TBMM'de yaptığı konuşması şu şekilde kayda geçti:

“Cuma günü Malatya'dayım bir cenazedeyim, dediler ki "Seninle ilgili bir şey var", bir baktım benimle ilgili birisi bir itirafta bulunmuş neymiş? 1 milyon Euro almışım...

Getirmiş bana, bana getirmemiş de genel merkeze, 6'ncı kata...

6'ncı katı görenin gözü kör olsun, arkadaşlar zavallı birisi, acıyorum.

Zavallı bir adam.

Kendi öz karısıyla, nikahlı karısıyla çekilen videolar devletteki bir çete eliyle paylaşılıyor.

Hepimizin eşi var, özel hayatı var. Bu görüntüler sosyal medyada geziyor.



Ne oluyor? Adam diyor ki "Ben ne derseniz imzalayacağım" bula bula beni buluyor.

"Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro verdim" diyor.



Açıklama yapıyorum, "Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyareti sırasında tanıdım" gitmişim geçmiş olsun demişim.



Sonra "Ağbaba yalan söyledi, Gökhan Böcek'i tanıyor" dediler. Telefonu varsa ben de ben namussuzum!



Benim hiç umurumda değil. Ama bu işe üzülüyorum, bir insan olarak üzülüyorum.



Şaşkınım ve dehşet içindeyim. İnanamıyorum.”

"ÖZGÜR ÖZEL ADINA 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa kapsamlı ifade verdi.

Gökhan Böcek, ifadesinde CHP içerisindeki seçim dönemi para trafiğini detaylarıyla anlattı. Sürecin merkezinde ise Veli Ağbaba ile yapılan görüşmeler yer aldı. Böcek, yerel seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kendisinden yaklaşık 30 milyon TL karşılığı 1 milyon Euro talep edildiğini söyledi.

Böcek, Veli Ağbaba ile yaptığı görüşmenin ardından durumu babası Muhittin Böcek’e anlattığını, babasının da “gereğini yap” diyerek sürece onay verdiğini ifade etti.

Seçim çalışmalarını büyük ölçüde kendisinin yürüttüğünü belirten Gökhan Böcek, Antalya’daki çok sayıda iş insanı ve esnaftan Euro ve dolar cinsinden para topladığını anlattı.

"900 BİN EUROYU KABUL ETMEDİ 1 MİLYONA TAMAMLA GETİR DEDİ"

Paraları bizzat kendisinin teslim aldığını söyleyen Böcek, döviz tercih edilmesinin nedeninin taşıma kolaylığı olduğunu kaydetti. Toplanan paraların yaklaşık 900 bin Euro seviyesine ulaştığını belirten Böcek, Veli Ağbaba ile internet tabanlı bir uygulama üzerinden görüştüğünü, Ağbaba’nın ise “1 milyon Euro'ya tamamla getir” dediğini aktardı.

"PARAYI CHP GENEL MERKEZİNDE TESLİM ETTİM"

Bunun üzerine eksik kalan miktarın da tamamlandığını belirten Böcek, yaklaşık 1 milyon Euro'yu siyah bir sırt çantasına koyarak Ankara’ya götürdüğünü söyledi. Çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde rastgele bir mağazadan aldığını ifade eden Böcek, parayı CHP Genel Merkezi’nde teslim ettiğini anlattı.

HTS VE UÇUŞ KAYITLARI GÖKHAN BÖCEK'İ DOĞRULAR NİTELİKTE

Soruşturma dosyasına giren HTS ve baz kayıtları da Gökhan Böcek’in Ankara trafiğini ortaya koydu. Kayıtlara göre Böcek, 9 Ocak 2024’te eşi Zuhal Böcek ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Bülent Çeken ile birlikte aynı uçakta Ankara’ya gitti.

Uçakta koltuk numaralarına kadar tüm detaylar kayıtlara geçti.

Gece saatlerinde Sheraton Ankara Hotel’e giriş yapan Böcek’in telefonu ertesi gün CHP Genel Merkezi çevresinden sinyal verdi. Gökhan Böcek, parayı CHP Genel Merkezi’nin 6. katında, Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini söyledi.

Dosyadaki kayıtlarda, Böcek’in Ankara ziyaretleriyle sınırlı kalmadığı, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde yeniden Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi çevresinde bulunduğu da yer aldı.

VELİ AĞBABA, GÖKHAN BÖCEK'İ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İfadelerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Veli Ağbaba, Gökhan Böcek’i tanımadığını söyledi ve “Görsem tanımam” ifadelerini kullandı.

Ancak soruşturma sürecinde Ağbaba’nın cezaevinde Gökhan Böcek’i ziyaret ettiği fotoğraflar sosyal medyaya ve kamuoyuna yansıdı.

MUHİTTİN BÖCEK DE OĞLUNU DOĞRULADI

Muhittin Böcek de ifadesinde, seçim sürecinde partiden gelebilecek maddi taleplerin imkanlar ölçüsünde karşılanmasını oğluna söylediğini anlattı. Oğlu üzerinden yürütülen para trafiğinden daha sonra haberdar olduğunu belirten Böcek, 1 milyon Euro teslim edildiğini sonradan öğrendiğini ifade etti.

GELİN ZUHAL BÖCEK DE PARA TRANSFERİNDEN HABERDAR

Soruşturmada ifade veren Zuhal Böcek de Ankara’daki süreçle ilgili detaylar paylaştı. Eşi Gökhan Böcek’in CHP Genel Merkezi’ne yüklü miktarda para götürdüğünü söylediğini belirten Zuhal Böcek, genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldığını anlattı.

Zuhal Böcek, eşinin sürekli yanında taşıdığı siyah sırt çantasıyla genel merkeze girdiğini gördüğünü, çıkışta ise çantanın durumunu net hatırlamadığını söyledi. Ankara’daki otel görüşmeleri ve Kapalıçarşı’daki para trafiğine ilişkin detayların da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

