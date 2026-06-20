Veli Ağbaba'nın danışmanı para trafiğini anlattı: Depremzede detayı dikkat çekti

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz günlerde operasyon yapıldı.

CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk sarmalının duraklarından olan Seferihisar operasyonunda, dikkat çeken bir isim gözaltına alındı.

VELİ AĞBABA DETAYI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarıyla Akyılmaz, hesabına giren kaynağı belirsiz parayı "Malatya'daki depremzedelere burs" bahanesiyle aklamaya çalıştı.

Ancak savunmadaki çelişkili ifadeler dikkat çekti.

"DEPREMZEDELERE BURS" YALANI

Soruşturmanın kilit itirafçısı olan gazeteci Evrim Ataman, Seferihisar'daki "İyonya Konakları"na iskan verilmesi karşılığında alınan rüşvetin 500 bin TL'lik kısmını, bizzat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini itiraf etmişti.

Akyılmaz ise ifadesinde, Evrim Ataman'ı, müteahhit Sönmez Budak'ı ve Gökhan Pehlivan'ı "kesinlikle tanımadığını" söyledi.

Ancak hesabına gelen parayı kabul ettiğini söyledi.

Akyılmaz, "Depremzede öğrencilere burs gönderdiğini hatırlıyorum." diyerek gelen parayı neden kabul ettiğini beyan etti.

BURSLAR AĞBABA'NIN HESABINA GELDİ

MASAK kayıtlarına göre, "depremzede bursu" olarak Akyılmaz'ın hesabına giren 500 bin TL, sadece 1,5 saat sonra doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına transfer edildi.

Akyılmaz bu transferi, "Veli Bey'in bankacılık işlemlerini ben kendi telefonumdan yaparım. Parayı PTT üzerinden öğrencilere yükledim, limit yetmeyince Veli Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandım, parayı da bu yüzden onun hesabına aktardım." sözleriyle açıklamaya çalıştı.

MASAK RAPORLARINDAN YENİ DETAYLAR

MASAK kayıtlarında, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Akyılmaz, bu parayı da "Depremzede öğrencilere burs" olarak niteledi.

Ancak dosyaya giren Nermin Günay'ın ifadesi, Akyılmaz'ı yalanladı.

Günay ifadesinde; bu parayı eşi ve oğlunun talebi üzerine "seçim çalışmaları, araç kiralama ve seçim ofisi giderleri" için gönderdiğini itiraf etti.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Akyılmaz'ın, delillerin toplandığı en önemli cihaz olan cep telefonunun şifresini polise vermekten kaçınması dikkat çekti.

Akyılmaz, şifreyi vermeme gerekçesi olarak "Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönetiyorum ve özel fotoğraflarım var." ifadelerini kullandı.

Akyılmaz'ın avukatı Murat Aydın'ın, dosyada müvekkilinin kamu görevlisi statüsünde olmadığını (oysa TBMM danışmanları kamu görevi ifa eder) savunması ve "Hiç kimse rüşvet olan bir parayı taksitle veya banka havalesiyle vermez." demesi de dikkat çeken diğer detaylardan birisi oldu.

Ancak resmi MASAK raporları, para transferlerinin gerçekleştiğini ve izlerin bizzat banka kayıtlarıyla sabit olduğunu belgeledi.

Soruşturmanın, Özlem Akyılmaz'ın telefonundan elde edilecek yeni dijital veriler ve çelişkili para transferlerinin ucunun uzandığı siyasi isimler üzerinden daha da derinleşmesi bekleniyor.

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