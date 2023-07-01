Büyükada'da naylon poşetle denize girdiler Naylon torba benzeri bir malzemeyi giyinerek deniz suyuna kendisini bırakanlar ve elektrikli aracını dubaların üstünden atlayanların görüntüleri vatandaşı tedirgin etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbullu tatilin keyfini çıkarıyor... Binlerce vatandaşın Kurban Bayramı sonrasında tatile gitmesini fırsat bilen vatandaşlar kentin turistlik noktakarında vakit geçirdi. Bunun ardından kentte ilginç manzalar yaşandı. Büyükada’da dün öğle saatlerinde, bayramı fırsat bilip adaya serinlemek için gelen şahısların yaptıkları vatandaşı şaşırttı. Naylon torba ile denize atladılar Gençler önünde kayalık olan sahil şeridinden üstlerinde şişme plastik naylon torba benzeri bir malzemeyi giyerek tehlikeli bir şekilde denize atladı. Diğer taraftan bir şahsın, akülü araçların girmemesi için koyulan elektrikli açılır kapanır dubaların üstüne elektrikli aracını çıkarıp aracını karşı tarafa geçirmesi vatandaşların cep telefonları tarafından fotoğraflandı.