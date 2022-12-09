Antalya'nın en sevilen plajlarından biri olan ve Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde yer alan Kaputaj Plajı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sessizliğe büründü.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, her ilçesiyle yoğun ilgi görüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte yeniden turist akınına uğrayan kent, sezon boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı.

Bölgenin en önemli adreslerinden biri de Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı.

187 basamak iniliyor

Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki plajda, dağlardan gelen serin sular denizle buluşuyor.

Öte yandan plaja, kara yolundan 187 basamak inilerek ulaşılıyor.

Kaputaş Plajı'nda sessizlik hakim olmaya başladı ViDEO

Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde yer alıyor

Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan plaj, kışın da turkuaz rengini koruyor.

Ayrıca bölgede gün batımını izlemek isteyenlerin de rotasında yer alıyor.

AA'nın aktarımına göre; yol kenarına araçlarını park edip manzarayı seyreden sürücü ve yolcular, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Sessizlik hakim

Şimdilerde, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Kaputaş Plajı'nda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Plajın son hali drone ile görüntülendi.