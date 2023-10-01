Kütahya'da boz ayının keyif anları görüntülendi Kütahya'da boz ayının keyifli bir şekilde önce ağacın gövdesine sürtünerek sonra da yerde kaşındığını anlar fotokapanla kaydedildi.

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İHA

Kütahyalı yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir, kurduğu fotokapan ile boz ayının keyifli kaşınma anlarını görüntüledi.

Boz ayı önce ağacın gövdesine sürtünerek sonra da yerde kaşındığını anlar saniye saniye kaydedildi.

Alperen Akdemir, doğal yaşamın korunması ve canlı türlerinin devamlılığı için bu tür çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Görüntüler ilgiyle karşılandı"

Akdemir, boz ayının keyifli anlarının yaban hayatı gözlemcileri ve doğa severler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını dile getirirken boz ayıların daha önce bilinmeyen davranışlarını daha yakından gözlemleme imkanı sunması açısından önemli bir kayıt olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)