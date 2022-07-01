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    Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
    • 01.07.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 19:10
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    Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    Geçtiğimiz günlerde tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışın etkileri devam ediyor.

    Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi

    Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteoroloji den Karadeniz ve Doğu Anadolu ya kuvvetli rüzgar uyarısı #1

     

     


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