Vincenzo Italiano: Daha hızlı ve daha acımasız olmalıyız

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden Mosonmagyarovari ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇA GÖRE BENCE TOPLA DAHA HIZLIYDIK"

İlk hazırlık maçına göre bu maçta daha hızlı olduklarını dile getiren Italiano, “Kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda yorgunluk da var. Aynı zamanda aramızda çok genç oyuncu da var. İlk maça göre bence topla daha hızlıydık. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncuların biraz daha aç olması gerekiyor. Kale önünde acımasız olmaları gerekiyor ve daha kreatif olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

‘DAHA HIZLI, ŞİDDETLİ VE KALİTELİ OLMAMIZ GEREKİYOR’

Oyunlarını biraz daha hızlandırmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Baktığınızda sekiz gün oldu. Hatta ben sezon öncesi 8'inci gün diyemeyeceğim, daha çok tanışma sürecinin 8'inci günü diyebilirim. Şu ana dek gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, şiddetli ve kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz. Tabii gol ürettikçe de galibiyetlerimiz gelecektir, buna inanıyorum. Aynı zamanda bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar da katılacak. Dünya Kupası'nda milli takımlarında olan arkadaşlarımız da gelecek. Gençler olduğu için şu anda daha da zorlanıyoruz. Fakat onlardan da çok memnunum, çünkü yüzde 100'lerini veriyorlar. Sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘GELECEK OYUNCULARI DA BELİRLİ BİR SEVİYEYE GETİRECEĞİZ’

Milli takımlardan önemli oyuncular döneceğinin altını çizen Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda hala milli takımda oyuncularımız var ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak, onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlara da ben taktiksel olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Aramızda olan oyuncuları, gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız Midtjylland'a karşı daha etkili olacaktır.”

"BEN GERÇEKTEN ÇOK AÇIM, ÇOK İSTEKLİYİM"

UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile oynayacakları eleme karşılaşmasında takımın yüzde 100 hazır olmayacağını ancak o maça kadar iyi bir kondisyona sahip olacaklarını söyleyen Vincenzo Italiano, “Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsini biz aslında hesapladık. Bu takım yüzde 100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek ama şunu söyleyebilirim ki bu takım Midtjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak, fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu size söyleyebilirim. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramızda katılacak. Çünkü bu sezon kulüp gerçekten çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna yüzde 100 inanıyorum. İleride lig başladığında da bu takım yüzde 100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız” diye konuştu.

Kendisinin çok istekli olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde daha çok uzun zaman var. Tekrar ediyorum bizim için bu süreç çok uzun olacak. Aramızda 19 yaş altı oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Şu an kulüple aynı karardayız. Kulüp de gerçekten çok istekli. Gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.”