Vladimir Zelensky: Rusya, bir haftada 106 füze ve 2 bin 200 SİHA ile saldırdı

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta 4. yıl geride kaldı.

Savaş sürecinde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

2 BİN 200 SİHA KULLANILDI

Bu süreçte Rus ordusunun Ukrayna'ya farklı tiplerde 106 füze fırlattığını belirten Zelensky, saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 SİHA ve 1730'dan fazla güdümlü bombanın kullanıldığını duyurdu.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelensky, Rus ordusunun başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef aldığını, 2 Temmuz'daki saldırıda Kiev'de 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 102 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesinin hava savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.