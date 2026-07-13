Volkswagen'den acil küçülme planı: Otomobillerin yarısına veda edecek
Volkswagen Grubu mali sıkıntılar nedeniyle ürün gamını yüzde 50 oranında azaltacağını ve derhal geçerli olacak radikal bir küçülme planı uygulayacağını açıkladı.
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Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, derinleşen mali kriz nedeniyle derhal geçerli olacak köklü bir küçülme planı başlattığını duyurdu.
Şirket, bu karar kapsamında bünyesinde bulunan otomobil modellerinin yüzde 50'sine tamamen veda edecek.
OPSİYON SEÇENEKLERİ DE KISITLANIYOR
Üretimi devam edecek olan modellerin opsiyon seçeneklerinde de yüzde 75'lik büyük bir düşüş yaşanacak.
Otomotiv devi bu radikal adımlarla kâr marjı en yüksek olan ürün ve teknolojilere odaklanmayı hedefliyor.
BİRÇOK POPÜLER MODEL ÜRETİMDEN KALKIYOR
Plan doğrultusunda Volkswagen Touareg, Touran minivan ve T-Roc Convertible modellerinin üretimi sonlandırılıyor.
Audi tarafında TT, R8 ve Q8 E-Tron modellerinin üretimi durdurulurken, Porsche ise bu ayın sonunda orijinal Macan modelinin üretimine son verecek.